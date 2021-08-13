Лондон, 13 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» продлил контракт с нидерландским защитником Вирджилом ван Дейком. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба клуба.

Ailura Вирджил ван Дейк

Отмечается, что контракт с 29-летним футболистом рассчитан до 2025 года.

Напомним, ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года за €84,5 млн, став самым дорогим защитником в истории. В составе клуба он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В октябре 2020 года ван Дейк получил травму крестообразных связок колена, после чего перенёс операцию и пропустил остаток сезона.