Минск, , 16:44 — REGNUM Руководство Белоруссии готовится постепенно передавать власть новому поколению, заявил 13 августа президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Два поля — копия

Отметив, что «приходит новое поколение», президент страны сказал, что многое меняется, но неизменным должно оставаться то, на чём всегда держалась жизнь — «труд и хлеб». Страну нужно будет передать новому поколению.

Лукашенко «Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли всё то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Вот в чём суть и моей работы сейчас».

Он отметил, что уже вносятся соответствующие изменения в законодательство, например, планируются конституционные нововведения. И перемены, которых так требовали на улицах, «надо делать по закону».

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