Минск, 13 августа 2021, 16:44 — REGNUM Руководство Белоруссии готовится постепенно передавать власть новому поколению, заявил 13 августа президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Отметив, что «приходит новое поколение», президент страны сказал, что многое меняется, но неизменным должно оставаться то, на чём всегда держалась жизнь — «труд и хлеб». Страну нужно будет передать новому поколению.
Он отметил, что уже вносятся соответствующие изменения в законодательство, например, планируются конституционные нововведения. И перемены, которых так требовали на улицах, «надо делать по закону».
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