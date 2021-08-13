Москва, , 16:42 — REGNUM России следует обратить внимание на опыт Китая по борьбе с западной пропагандой. Об этом 13 августа заявил член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин на телеканале «Россия 24».

Русофобская пропаганда Никита Устинов © ИА Красная Весна

«Если мы хотим реально защитить своё пространство информационное, то есть только два способа: либо, как в Китае, создать фаервол, который в любой момент может опустить занавес и отрезать все соцсети, и чтобы они подчинялись нашей модерации. Я не сомневаюсь, что они уступят, потому что утратить вообще возможность действовать в нашем информационном пространстве для них — это смерти подобно», — заявил Шурыгин.

«Второй вариант — создавать активную пропаганду на их территории и использовать их слабости», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.