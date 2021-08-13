Москва, 13 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. России следует обратить внимание на опыт Китая по борьбе с западной пропагандой. Об этом 13 августа заявил член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин на телеканале «Россия 24».

Никита Устинов ИА Красная Весна Русофобская пропаганда

«Если мы хотим реально защитить своё пространство информационное, то есть только два способа: либо, как в Китае, создать фаервол, который в любой момент может опустить занавес и отрезать все соцсети, и чтобы они подчинялись нашей модерации. Я не сомневаюсь, что они уступят, потому что утратить вообще возможность действовать в нашем информационном пространстве для них — это смерти подобно», — заявил Шурыгин.

«Второй вариант — создавать активную пропаганду на их территории и использовать их слабости», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.