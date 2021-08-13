Москва, , 16:40 — REGNUM Россия по-прежнему весьма нерешительна в отношении своих противников. Об этом 13 августа заявил член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин на телеканале «Россия 24».

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На самом деле мы проигрываем только потому, что мы всё время занимаем оборонительные позиции», — заявил Шурыгин.

«За что они больше всего въелись, новая администрация? За то, что мы якобы вмешиваемся в американские выборы, вмешиваемся в их информационное пространство. То есть мы начали бить как раз там, где больно, и они тут же начали использовать весь свой арсенал, чтобы надавить на нас», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.