Москва, 13 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Россия по-прежнему весьма нерешительна в отношении своих противников. Об этом 13 августа заявил член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«На самом деле мы проигрываем только потому, что мы всё время занимаем оборонительные позиции», — заявил Шурыгин.

«За что они больше всего въелись, новая администрация? За то, что мы якобы вмешиваемся в американские выборы, вмешиваемся в их информационное пространство. То есть мы начали бить как раз там, где больно, и они тут же начали использовать весь свой арсенал, чтобы надавить на нас», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.