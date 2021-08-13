Москва, 13 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Жеребьёвка группового этапа Кубка России по футболу состоялась в Москве. Об этом 13 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Липунов Г. А Кубок России по футболу

Команды распределены по 11 группам. Победитель каждой из групп проходит в 1/8 финала турнира. Кроме того, там также сыграют пять команд, занявшие первые пять мест в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) — это «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа 1: «Ленинградец» (Ленинградская область), «Кубань», «Краснодар»;

Группа 2: «Торпедо» (Владимир), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Урал»;

Группа 3: «Динамо» (Брянск), «Велес» (Москва), «Арсенал» (Тула);

Группа 4: «Динамо» (Барнаул), «Факел» (Воронеж), «Нижний Новгород»;

Группа 5: «Чайка» (Ростовская область), «Торпедо» (Москва), «Ростов»;

Группа 6: «Динамо-Легион» (Махачкала), «Алания» (Владикавказ), «Уфа»;

Группа 7: «Кайрат» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Ахмат»;

Группа 8: «Саранск», «Балтика» (Калининград), «Химки»;

Группа 9: «Знамя» (Ногинск), «Енисей» (Красноярск), «Крылья Советов»;

Группа 10: «Зенит» (Ижевск), «Металлург» (Липецк), ЦСКА;

Группа 11: «Динамо» (Ставрополь), «Оренбург», «Динамо» (Москва).

Согласно регламенту, групповой этап проводится в один круг. Клубы РПЛ оба матча проведут на выезде, клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — одну встречу дома, одну — на выезде, клубы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — оба матча дома.

Встречи группового этапа состоятся в три тура: 25−26 августа, 22−23 сентября и 27−28 октября.

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