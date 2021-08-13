Москва, 13 августа, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Любой враждебный России источник информации должен заведомо не восприниматься всерьёз. Об этом 13 августа заявил член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Мир ничего нового не придумал. Есть старая, ещё времён Древнего Рима, поговорка: правда в устах врага всегда ложь. И нужно понимать просто в этом случае источник, который распространяет ту или иную информацию», — заявил Шурыгин.

«Если этот источник является очевидно русофобским, враждебным, то любая информация из него не должна восприниматься априори. В этом случае есть старый пропагандистский способ, которым пользуется тот же Запад: просто не замечать с этими источниками информации», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.