Саратов, 13 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Саратовской области до конца 2021 года планируют по максимуму решить вопрос с предоставлением жилья для льготников. Соответствующую задачу 13 августа поставил губернатор Валерий Радаев.

Жилье

Ранее на получение жилья на учете состояло 66 многодетных семей. Квартиры предоставили 10 семьям, для остальных объявлен аукцион на закупку жилплощади.

Получить социальную выплату на приобретение жилья планирует еще 341 семья. В этом году деньги выделят на 100 из них, уже выданы 43 именных свидетельства.

Представители многодетных семей поинтересовались возможностью замены земельного участка денежной выплатой. По словам председателя Саратовской облдумы Александра Романова, законопроекты находятся в разработке.

Кроме многодетных семей на учете в региональном минстрое стоят 39 жителей, страдающих тяжелой формой заболеваний. На обеспечение их жильем предусмотрено 55,3 млн рублей. По данным ведомства, этих средств хватит, чтобы предоставить жильем всем граждан данной категории. 20 жителям будет выдана жилплощадь, 14 человек до конца августа получат сертификаты. По остальным пяти льготникам работа продолжается, заверили в минстрое.

«Поручаю министру строительства и ЖКХ держать вопросы по предоставлению жилья на ежедневном контроле. Мы должны по максимуму закрыть тему с жильем для льготников в этом году», — подчеркнул губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за шесть месяцев 2021 года введено в эксплуатацию 374,2 тыс. кв. метров жилья, что на 47,2% больше по сравнению с уровнем прошлого года. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в течение 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 1,29 млн кв. метров.

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