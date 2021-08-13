Атланта, США, 13 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В США до сих пор не раскрыто жестокое убийство хозяйки собаки и ее питомца, произошедшее в прошлом месяце в Атланте, несмотря на то, что полиция города и группа защиты животных PETA предложили в общей сложности $20 тыс. в качестве вознаграждения. Об этом 13 августа сообщает Fox News.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Возмутительно то, что в центральном районе Атланты, где произошло убийство, камеры находятся в нерабочем состоянии с 2008 года. При этом в 2017 году произошло убийство, которые поставило полицию в известность о нерабочих камерах. Тем не менее, к 2021 году аппаратура так и не была исправлена.

По словам полиции, 40-летняя Кэти Дженнесс гуляла со своей собакой Боуи в городском парке Пьемонт после полуночи 28 июля, когда кто-то напал на них. Они были найдены мертвыми около 1:10 утра, у каждого были множественные ножевые ранения.

В четверг представитель организации PETA (Люди за этичное обращение с животными) рассказал о вознаграждении в размере $10 тыс., которое предоставил один из спонсоров этой группы, чтобы сравняться с предыдущим вознаграждением в размере $10 тыс., предложенных городской полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское правосудие считает большой ценностью жизнь домашних животных, однако не столь щепетильно относится к жизни людей.