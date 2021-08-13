Бишкек, 13 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Киргизские власти просят казахское правительство как можно скорее отменить ограничения на въезд граждан Киргизии в Казахстан. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев на встрече с послом Казахстана Рапилем Жошыбаевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Также глава киргизского внешнеполитического ведомства поблагодарил казахские власти за гуманитарную помощь в виде продовольствия, вакцины, лекарств и медицинских средств, оказываемую Киргизии в период пандемии коронавируса.

В свою очередь посол Жошыбаев сообщил, что правительство Казахстана прорабатывает вопрос о предоставлении Киргизии тысячи тонн высокорепродуктивных семян озимой пшеницы.

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