Москва, 13 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. США вкладывают огромные средства в ряд постсоветских стран, чтобы сдерживать политическое влияние России. Об этом 13 августа заявил руководитель бюро военно-политического анализа публицист Борис Рожин на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Кавказ, Средняя Азия, где, опять же, есть масса элементов нестабильности, и страны региона, в которые США вкладывают существенные средства на развитие демократии, на развитие свободной журналистики — и под прикрытием этого там возникают различные проблемные моменты, в том числе и для России», — заявил Рожин.

«Давление на русскоязычных граждан, пропаганда европейской интеграции на Кавказе и тому подобное — все эти элементы увязаны в единый пропагандистский процесс, обеспечивающий реализацию стратегии сдерживания России, создания вокруг неё санитарного кордона», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.