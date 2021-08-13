Москва, 13 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В России остаются западные НКО, которые используются для распространения дезинформации. Об этом 13 августа заявил руководитель бюро военно-политического анализа публицист Борис Рожин на телеканале «Россия 24».

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«Необходимо проводить контрмероприятия в российском сегменте интернета, связанные с давлением на оставшиеся западные НКО, которые используются фактически для посева этой дезинформации, фейков и подобной информации на территории России. Активно прорабатывать вопросы тех оставшихся российских СМИ, которые активно взаимодействовали с этими центрами информационной войны», — заявил Рожин.

Он отметил, что против России развёрнута полномасштабная информационная война.

«Для этого используется как территория Восточной Европы, так и территории целого ряда бывших республик СССР, где развёрнута соответствующая инфраструктура. То есть те центры, которые оттуда работают, которые связаны с военными спецслужбами. Против этих центров нужно вести более системную активную работу», — указал Рожин.

«Второй момент — скрывать конкретные операции этих центров и придавать их огласке. Показывать гражданам, как формируются определённые кампании, направленные на территорию России и сопредельных стран», — подчеркнул эксперт.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.