Подгорица, 13 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Подразделение специальной полиции Черногории 13 августа в нескольких городах одновременно провело операцию по задержанию пятерых членов преступной группировки, известной под названием «Шкалярский клан».

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По информации, которую черногорское издание Pobjeda получило из неофициальных источников, задержанные готовили ликвидацию главного спецпрокурора Черногории Миливоя Катнича, спецпрокурора Саши Чадженовича и двух сотрудников полиции — Зорана и Петра Лазовича.

Также группа планировала нападение на судью Биляну Усковович с целью повлиять на ход судебного процесса против одного из своих главарей.

Напомним, что в Черногории действуют две влиятельные преступные группировки — так называемые Шклалярский и Кавачский кланы. Ранее правительство Здравко Кривокапича объявило борьбу с организованной преступностью и коррупцией одним из своих приоритетов.