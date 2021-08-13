Фриско, США, 13 августа, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Популярный «ролевой шутер» Borderlands 3 празднует двухлетнюю годовщину со дня релиза. Об этом 13 августа сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Borderlands 3

В рамках празднования геймеров ожидают шесть мини-событий, каждое из которых продлится неделю. Акция уже стартовала.

Напомним, что Borderlands — это серия шутеров с элементами ролевой игры от студии Gearbox Software. Она рассказывает о группе наёмников, которые ищут таинственные инопланетные «Хранилища» на планете Пандора.