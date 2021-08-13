Москва, , 16:28 — REGNUM Территории стран Восточной Европы используются против России для создания инфраструктуры ведения информационной войны. Об этом 13 августа заявил руководитель бюро военно-политического анализа публицист Борис Рожин на телеканале «Россия 24».

Рупор пропаганды

«Надо понимать, что идёт с той стороны информационно-психологическая война. Для этого используется как территория Восточной Европы, так и территории целого ряда бывших республик СССР, где развёрнута соответствующая инфраструктура. То есть те центры, которые оттуда работают, которые связаны с военными спецслужбами. Против этих центров нужно вести более системную активную работу», — заявил Рожин.

«Второй момент — вскрывать конкретные операции этих центров и придавать их огласке. Показывать гражданам, как формируются определённые кампании, направленные на территорию России и сопредельных стран», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.