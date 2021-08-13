Тюмень, 13 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Тюмени на горячую линию регионального оператора по обращению с отходами поступил звонок от ребёнка, сообщившего, что его заперли в мусорном баке во дворе. В ходе разговора стало ясно, что это была шутка, сообщает пресс-служба АО «Тюменское экологическое объединение».

Teo.ecotko.ru Ещё одно опасное развлечение тюменских детей

Дети устраивают не только телефонные розыгрыши. Они играют с приготовленной на утилизацию мебелью, разбивают оставленные у контейнеров стёкла и таскают с мусорок старые матрасы. Яркие мусорные баки зимой превращаются в приспособления для катания на льду. Кроме того, случалось, что после детских игр контейнеры оставались на проезжей части и становились причиной дорожно-транспортных происшествий.

Региональный оператор по обращению с отходами в Тюменской области просит родителей провести разъяснительные беседы по поводу поведения детей. Ведь дети не только хулиганят и устраивают бардак на мусорных площадках, но и подвергают себя опасности.