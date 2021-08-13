Москва, , 16:25 — REGNUM Россия слишком долго находилась в оборонительной позиции на фронтах информационной войны. Об этом 13 августа заявил руководитель бюро военно-политического анализа публицист Борис Рожин на телеканале «Россия 24».

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Само собой, Россия не должна занимать защитную позицию. Она должна более активно вести свою пропагандистскую кампанию на Западе, то есть уйти от линии вечно защищающейся и вечно оправдывающей стороны, в которую Россию целенаправленно загоняют, что Россия всегда во всём виновата, безотносительно того, что она делает или не делает», — заявил Рожин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.