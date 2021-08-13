Москва, 13 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Россия слишком долго находилась в оборонительной позиции на фронтах информационной войны. Об этом 13 августа заявил руководитель бюро военно-политического анализа публицист Борис Рожин на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Само собой, Россия не должна занимать защитную позицию. Она должна более активно вести свою пропагандистскую кампанию на Западе, то есть уйти от линии вечно защищающейся и вечно оправдывающей стороны, в которую Россию целенаправленно загоняют, что Россия всегда во всём виновата, безотносительно того, что она делает или не делает», — заявил Рожин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.