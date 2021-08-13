Москва, , 16:23 — REGNUM Законопроект о государственном мониторинге земель сельскохозяйственного назначения правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.

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Прежде всего, создается реестр земель сельхозназначения, вести его будет Минсельхоз.

Порядок ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, состава информации, а также порядка ее предоставления (в том числе внесения изменений в сведения реестра) устанавливается правительством, следует из документа.

Реестр выступает необходимым источником информации для проведения мероприятий по земельному надзору, а также государственным информационным ресурсом, содержащим подтвержденные в ходе проведения государственного земельного надзора сведения о фактическом использовании земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.

Предполагается, что государственный мониторинг земель в отношении земель сельскохозяйственного назначения станет подсистемой единой системы государственного экологического мониторинга.

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