Москва, , 16:23 — REGNUM Запад ведёт масштабную информационную войну против России. Об этом 13 августа заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

Русофобская пропаганда Никита Устинов © ИА Красная Весна

«Нам давно пора, на мой взгляд, прекратить оправдываться за свои действия в интернете государственные, и приступить к противодействию», — заявил Михайлов.

«Потому что они конкретно занимаются практическим применением всего морально-психологического обеспечения. Это чисто военная дисциплина и она не имеет ничего общего с социальными вопросами, благотворительностью или общественной работой в поддержку России. Это конкретно военные бюджеты, конкретно военные задачи и, к сожалению, очень негативный результат потом возникает в головах нашей молодёжи», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.