Москва, 13 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Россия пока мало что может противопоставить пропаганде контролируемых Западом социальных сетей и платформ. Об этом 13 августа заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Попытки с точки зрения государства предотвратить это распространение ведётся. Мы видим работу Роскомнадзора, мы видим постоянные предупреждения основных интернет-гигантов, которые исходят от наших властей, даже штрафы многомиллионные в их сторону выписали», — заявил Михайлов.

«Но на самом деле по сравнению с теми вложениями, которую Запад вкладывает в интернете, эти наши штрафы, которыми мы пытаемся обложить YouTube, Twitter, Google и других интернет-гигантов — они, на мой взгляд, просто смешные. Мы не решаем этим проблему», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.