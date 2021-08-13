Москва, 13 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу определился с окончательным составом на чемпионат мира, который пройдёт в Москве. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Hery Zo Rakotondramanana Пляжный футбол

В состав российской команды вошли 14 игроков, из них три вратаря — Максим Чужков («Кристалл»), Денис Пархоменко и Станислав Кошарный («Локомотив»).

Из полевых игроков заявлены Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный («Кристалл»), Фёдор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков («Локомотив»), Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров («Спартак»).

Главным тренером сборной России является Михаил Лихачев, его помощники — Илья Леонов и тренер вратарей Андрей Бухлицкий.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа. Сборная России сыграет в группе А с командами Парагвая, США и Японии.