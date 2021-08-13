Москва, 13 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Запад постоянно опирается на политику двойных стандартов, когда речь заходит о вмешательстве во внутренние дела стран. Об этом 13 августа заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

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«Почему на Западе молчат о том, что практически официально выделяются деньги, создаются центры, набираются офицеры-лингвисты, которые учат русский язык, белорусский, диалекты, украинский… специально чтобы работать с нашей аудиторией? И которые с утра до ночи промывают мозги нашей молодёжи», — заявил Михайлов.

Он отметил, что в 2014 году информационная политика Запада очень сильно повлияла на исход событий на Украине.

«За полгода были промыты мозги так, и прежде всего молодёжи, потому что кто читает социальные сети и верит информации в мессенджерах? Прежде всего молодёжь — такое поле для коммуникаций. Они очень удачно всё это провернули, мы всё это наблюдали. И было зафиксировано как минимум несколько тысяч аккаунтов в разных соцсетях, 90% из которых это боты, пустые аккаунты, накачанные нужной пропагандой — без читателей, но их хорошо ретвитят», — отметил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.