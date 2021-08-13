Москва, 13 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Таргет Центрального банка РФ по инфляции может быть пересмотрен до 3% плюс-минус один процентный пункт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ может пересмотреть таргет по инфляции.

Инфляция

«Таким образом ЦБ пытается воздействовать на инфляционные ожидания. Чем ниже цель, тем лучше. Но лучше обратить внимание на то, что дело не в самом таргете, а в факторах его выполнения (или невыполнения), а также в роли самого ЦБ в управлении инфляцией, — сказал Домащенко. — В конечном итоге таргет может быть пересмотрен до 3% плюс-минус один процентный пункт. В ближайшей перспективе пересмотр таргета никак не отразится на денежно-кредитной политике Банка России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшем будущем Центральный банк РФ едва ли пойдет на уменьшение ключевой ставки.