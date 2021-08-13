Экономист рассказал, как ЦБ РФ хочет повлиять на инфляционные ожидания
Москва, 13 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Таргет Центрального банка РФ по инфляции может быть пересмотрен до 3% плюс-минус один процентный пункт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ может пересмотреть таргет по инфляции.
«Таким образом ЦБ пытается воздействовать на инфляционные ожидания. Чем ниже цель, тем лучше. Но лучше обратить внимание на то, что дело не в самом таргете, а в факторах его выполнения (или невыполнения), а также в роли самого ЦБ в управлении инфляцией, — сказал Домащенко. — В конечном итоге таргет может быть пересмотрен до 3% плюс-минус один процентный пункт. В ближайшей перспективе пересмотр таргета никак не отразится на денежно-кредитной политике Банка России».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшем будущем Центральный банк РФ едва ли пойдет на уменьшение ключевой ставки.