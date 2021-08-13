Москва, 13 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В России не стоит ждать резкого роста цен на хлеб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Dsh.krasnodar.ru Сбор урожая

«Минсельхоз США, вероятнее всего, окажется прав относительно снижения прогноза по экспорту российской пшеницы, — сказал Рамазанов. — Падение экспорта российской пшеницы на 2−3 млн тонн по сравнению с предыдущими периодами может быть вызвано ограничительными мерами правительства РФ для сохранения стабильности внутреннего рынка зерна и продуктов его переработки, в том числе хлеба и других социально значимых продуктов».

Однако, как подчеркнул Рамазанов, ожидать резкого роста цен хлеба и других продуктов переработки пшеницы выше социально значимого уровня не стоит.

«Жара и засуха не охватили все регионы России, — сказал он. — В ряде регионов уже собраны рекордные урожаи, что может компенсировать последствия засухи в Поволжском и Уральском регионах. Влияние засухи не стало сплошным и в глобальном пространстве».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов объяснил, стоит ли доверять прогнозам американского министерства сельского хозяйства об урожае пшеницы в России.