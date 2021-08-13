Москва, 13 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Выводы министерства сельского хозяйства США, решившего понизить свой прогноз по экспорту пшеницы в РФ, выглядят справедливыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Министерство сельского хозяйства США является авторитетным учреждением, на мнение которого оперативно реагируют не только эксперты, но и все участники рынка. В целом выводы Минсельхоза США о снижении урожая пшеницы в России являются справедливыми. При этом стоит обратить внимание на прогнозы, сделанные ранее Институтом конъюнктуры аграрного рынка, «СовЭкон», Российским зерновым союзом и Минсельхозом РФ и другими, которые также говорили о снижении урожая зерновых, в том числе пшеницы, по причине сокращения посевных площадей под озимые, засухи в Поволжском регионе и т. п.», — сказал Рамазанов.

Кроме того, он подчеркнул, что прогноз Минсельхоза США в основном совпадает с более ранними прогнозами российских аналитиков.

«По уточненным на 12 августа 2021 данным, Минсельхоз РФ прогнозирует урожай пшеницы на уровне 81 млн тонн. Вероятно, этот прогноз не является окончательным, после доведения качества собранного урожая до кондиции количество может зафиксироваться на уровне 79 — 80 млн тонн пшеницы», — добавил Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ призвали задуматься о запрете на экспорт пшеницы из России.