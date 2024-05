Лондон, 13 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Британский неосоул-дуэт Jungle совершил официальный релиз своего третьего студийного альбома под названием «Loving In Stereo», выходу которого предшествовали шесть синглов и музыкальных клипов. Об этом группа сообщила в своем инстаграме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

https://www.instagram.com/p/CSgqXkfIdli/

Всего в сетлист новой пластинки вошло 14 треков, включая «Dry Your Tears», «All Of The Time», совместный трек с ритм-н-блюз исполнителем Bas «Romeo», «Talk About It», «Truth» и «Keep Moving». Последний на данный момент смог собрать уже свое 16 миллионов прослушиваний в Spotify и является самым успешным синглом из всех шести.

Напомним, что Jungle посетят Москву 29 августа в качестве хедлайнеров музыкального фестиваля «Aviapark Music Day». В программе своего выступления группа представит новый материал и сыграет свои главные хиты с предыдущих альбомов «Jungle» (2014) и «For Ever» (2018).