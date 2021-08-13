Варшава, , 16:09 — REGNUM До конца августа Польша отправит на Украину первую партию вакцины от COVID-19 производителя AstraZeneca — всего в ней будет 650 тысяч доз вакцины. Об этом, как передает Polskie Radio, сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы вчера разговаривали с послом Украины в Польше, который выразил большую заинтересованность вакцинами от коронавируса. На Украине до сих пор не хватает вакцин. Там число желающих вакцинироваться больше, чем число доступных вакцин. Поэтому мы договорились продать им вакцины AstraZeneca, и первая партия отправится туда уже в этом месяце», — заявил Краска.

По его словам, стороны договорились и о второй партии вакцины, которая поступит на Украину осенью текущего года. В общей сложности Украина купит у Польши 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.