Калуга, 13 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Минцифры России намерено в 2022 году сделать мобильное приложение для чиновников и сервис для их удаленной работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа, об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация

«Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего», — сказал Качанов.

Планируется, что приложение обеспечит удобство взаимодействия с кадровыми службами и «своими органами власти».

По словам замминистра, в планах также создать специальный сервис для обеспечения удаленной работы госслужащих и их совместной работы.

«Полный аналог корпоративного рабочего места: корпоративный портал, мессенджер, почта, ВКС (видеоконференцсвязь — прим. ИА REGNUM), средства работы с документами», — уточнил он.

Для начала министерство предполагает обеспечить такими сервисами 10 федеральных министерств в 2022 году, а к 2024 году — все министерства и ведомства.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заверил, что министерство полностью перешло на отечественное программное обеспечение (ПО) в электронном правительстве.