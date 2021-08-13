Высокогорский район, Татарстан, 13 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Татарии в отношении бывшего 64-летнего руководителя исполкома Дубъязского сельского поселения Высокогорского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

Установлено, что исполком сельского поселения заключил контракт на щебенение внутрипоселковых автодорог за счет средств жителей и республиканского бюджета. В итоге летом 2020 года в селе Дубъязы провели соответствующие работы на автодороге по улице 100-летия ТАССР. После проведенной проверки выяснилось, что автодорога частично расположена на двух земельных участках, находящихся за чертой населенного пункта. При этом оба участка принадлежат зятю подозреваемого.

Как полагает следствие, ущерб от действий главы исполкома составил свыше 2,1 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM в июле сообщало, что в Набережных Челнах в изоляторе временного содержания находятся директор медколледжа и её дочь, работавшая в должности начальника отдела допобразования в этом же учреждении. Их задержали по подозрению в получении взяток в крупном размере и превышении должностных полномочий.

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