Москва, , 16:01 — REGNUM 2014 год обозначил поворотный момент, когда работа Запада против России на пропагандистском поле вышла на новый уровень. Об этом 13 августа заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прежде всего эти центры стали появляться при президенте Обаме, ещё при его первом сроке то есть. И самым активным образом они проявили себя именно во время противостояния нормальных украинцев и «майданутых» в 2014 году в ходе известных всем событий, когда буквально с 2013 года в рунете и в украинском сегменте интернета заработало сразу несколько тысяч аккаунтов, которые были подключены к общему источнику распространения информации», — заявил Михайлов.

«Это те самые пресловутые дочери крымских офицеров и прочие как бы местные жители, которые отвергали воссоединение России с Крымом, противостояли любому вектору дальнейшего политического развития Украины в сторону востока», — указал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и граждане РФ для ведения подрывной информационной работы в России, работают в Риге, Таллине и Варшаве.