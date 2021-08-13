Берлин, , 16:01 — REGNUM Визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину состоится 22 августа, сообщили 13 августа в германском правительстве.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский President.gov.ua

Отметим, что двумя днями ранее, 20 августа, Меркель посетит Россию и встретится с президентом страны Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киеве Меркель обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским войну в Донбассе и фактор «Северного потока — 2».

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