Минск, , 15:58 — REGNUM В мире может вспыхнуть третья мировая война. Об этом 13 августа во время общения с местными жителями в агрогородке Тихиничи в Гомельской области заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка», — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории современной Белоруссии пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны.

«Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на своё. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь — под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и на Чёрном море, а под Смоленском», — уверен Лукашенко.

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«И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же — американцы, европейцы — задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого», — сказал белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что «нисколько не драматизирует ситуацию, но она непростая».

Александр Лукашенко также подчеркнул, что белорусы и он лично абсолютно мирные люди и не собираются ни с кем драться:

«Мы деревенские люди. Мы никогда без причины не дрались. Но если уж кто-то выхватил жердь или оглоблю и на тебя попер, то мы могли ответить», — сказал глава государства.

Он напомнил, что Белоруссия никого не трогала, никому не мешала жить, однако западные страны «по всем направлениям» предъявляют Минску претензии и вводят санкции.