Лукашенко видит риск третьей мировой войны
Минск, 13 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В мире может вспыхнуть третья мировая война. Об этом 13 августа во время общения с местными жителями в агрогородке Тихиничи в Гомельской области заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории современной Белоруссии пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны.
Читайте также: Лукашенко: из-за конфликта ЕС с Белоруссией может начаться третья мировая
При этом он подчеркнул, что «нисколько не драматизирует ситуацию, но она непростая».
Александр Лукашенко также подчеркнул, что белорусы и он лично абсолютно мирные люди и не собираются ни с кем драться:
Он напомнил, что Белоруссия никого не трогала, никому не мешала жить, однако западные страны «по всем направлениям» предъявляют Минску претензии и вводят санкции.