Москва, , 15:55 — REGNUM Законопроект правительства РФ, обязывающий негосударственные пенсионные фонды (НПФ) возмещать гражданам средства, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, не будет работать без реального механизма защиты жертв частного пенсионного страхования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В нынешнем виде законопроект работать не будет. Реальный механизм защиты жертв частного пенсионного страхования должен включать презумпцию вины НПФ. Иными словами, если гражданин при переходе из одного пенсионного фонда в другой потерял деньги, суд автоматически должен вставать на его сторону», — подчеркнул Миронов.

Когда законопроект правительства поступит в Госдуму, парламентарии обещают внести соответствующие поправки.

Из-за реформы 2002 года и правила пяти лет наши граждане потеряли, по некоторым оценкам, до 1,5 трлн рублей — это мошенничество исторического масштаба, хотя на скамье подсудимых оказались лишь единицы, возмущен депутат.

«Людей обманули и ограбили, пора перестать делать вид, что они расстались с этими деньгами добровольно», — заявил Миронов.

Госдума может принять в октябре законопроект о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате мошенничества.

Сейчас доходы от инвестирования накопительной части пенсии теряются, если гражданин переходит из одного пенсионного фонда в другой чаще одного раза в пять лет.

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