Кострома, 13 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. День города в Костроме перенесли на 28 августа. Об этом со ссылкой на управление культуры мэрии сообщает «Kostroma.Today».

Наталья Диева В 2020 году костромичи праздновали День города очно

Массовых мероприятий в этот день не планируется. На Сусанинской площади установят экран, с помощью него костромичам покажут фильмы о регионе и будут транслировать видеопоздравления, записанные районами области. 29 августа на площади пройдёт торжественная литургия в честь празднования Дня Фёдоровской иконы Божией Матери.

Напомним, в 2020 году День Костромы отмечали вместе с Днём Костромской области в конце августа. Программа праздника была адаптирована под пандемию коронавируса, но ограничения были мягче. Публичные мероприятия провели под открытым небом — костромичи слушали отрывки из русских опер в «живом» исполнении, посетили рок-концерт Юлии Чичериной и традиционную ярмарку. Запрет на проведение всех публичных мероприятий независимо от числа участников введён в области с 28 июня 2021 года. Дата снятия ограничений неизвестна.