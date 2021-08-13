Бухарест, 13 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Румынии было выявлено 383 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

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Отмечается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране стало составлять 1 086 492.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в Румынии на сегодняшний день достигло 34 337.

При этом уточняется, что на сегодняшний день свыше 1,049 млн человек в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Румынии за сутки был выявлен 371 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.