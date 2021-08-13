Уфа, 13 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Системы мониторинга пожарной обстановки намерены развивать в Башкирии. Об этом 13 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на встрече с добровольцами.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Сообщается, что в пострадавших от лесных пожаров муниципальных образованиях предстоит большая работа по восстановлению лесов.

«В дальнейшем на их территории будут активно развивать системы мониторинга пожарной обстановки, в том числе телекоммуникационные комплексы «Лесоохранитель». Они позволяют обнаружить возгорания на ранней стадии, сократить время и затраты на их тушение. Первые камеры уже смонтировали на вышках телерадиовещания в Учалинском, Белорецком и Бурзянском районах», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии действуют 10 природных пожаров на площади более одной тысячи га.