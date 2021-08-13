Штат Калифорния, США, 13 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Acura (принадлежит компании Honda) на автомобильной выставке, которая проходит в Монтерее (штат Калифорния, США), анонсировал возвращение Integra в виде премиального компактного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на заявление вице-главы и бренд-менеджера Acura Джона Икеда.

Пресс-служба Acura Integra

По его словам, новинка станет премиальным компактным автомобилем, который будет нести в себе «ДНК оригинала».

Ожидается, что осовремененная Integra будет иметь двухдверную компоновку и переместится в сегмент спорткаров, где составит конкуренцию таким моделям, как Subaru BRZ и Toyota GR 86.

На данный момент известно, что спорткар получит светодиодную головную оптику с необычным рисунком дневных ходовых огней, а также радиаторную решетку с надписью Integra.

Официальный дебют модели состоится в 2022 году.

Ранее компания Hyundai представила новый седан Elantra N 2022 модельного года, оснащенный силовым агрегатом производительностью 280 «лошадей».

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