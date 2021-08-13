Москва, 13 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Прямых авиарейсов на курорты Египта станет больше. Авиакомпания EgyptAir с 20 августа увеличивает частоту рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с семи до десяти раз в неделю, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Пустой пляж в Хургаде

На авиамаршруте будет летать самолёт Airbus A330−300, вместимость салона экономического класса — 264 кресла, бизнес-класса — 33 кресла.

По мнению туроператоров, увеличение частоты рейсов EgyptAir не повлияет не стоимость туров и авиабилетов. Отмечается, расширение перевозки в большинстве случаев говорит о том, что спрос на курорты Египта превышает предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, первый с конца 2015 года российский авиарейс в Хургаду (Египет) успешно осуществился 9 августа 2021 года.

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