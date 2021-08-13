Минск, 13 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Польша начала подвозить нелегальных мигрантов к границам Белоруссии, заявили 13 августа в госпогранслужбе республики.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

По данным ведомства, речь идет о пограничной заставе Беляны.

Также там рассказали, что для транспортировки нелегальных мигрантов использовали автомобиль Вооруженных сил Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное статистическое управление Польши обнародовало данные, что по состоянию на начало августа в Польше проживает около 500 тысяч иностранных граждан с видом на жительство.

Большая часть из них (около 280 тысяч) являются гражданами Украины. На втором месте — граждане Белоруссии (их в Польше с видом на жительство проживает более 34 тысяч). На третьем месте оказались граждане Германии (около 20 тысяч человек).