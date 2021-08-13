Москва, 13 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Идея о том, чтобы изымать загранпаспорта у жителей РФ с долгами, выглядит как «машина времени» в эпоху крепостного права. Об этом ИА REGNUM заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

«Предполагается, что лишать загранпаспортов можно будет тех граждан, что признаны невыездными решением суда или по другим причинам. Также допускается изъятие паспорта, если гражданин является подозреваемым или привлечен в качестве обвиняемого (до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда), или если в документе изменены имя владельца, дата его рождения или пол. Изъятые паспорта будут передавать в орган, который их выдал. Что ж, больше запретов, хороших и разных! — сказал Коган. — Отберём паспорта — чтоб деньги быстрее возвращали. Что ещё? Чтоб работать научились, может, вернём крепостное право? А порку розгами — чтоб не читали всяких неугодных? И как вишенка на торте: может, будем насильно женить тех, кто не желает размножаться?»

Как полагает Коган, при нормально функционирующей системе цифрового документооборота достаточно сделать запрет на выезд.

«А отбирать документы — это просто машина времени в те далекие века, когда на просторах нашей Родины крестьяне жили на правах крепостных», — сказал Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею об изъятии загранпаспортов назвали странной.