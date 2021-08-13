Иловлинский район, Волгоградская область, 13 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Виновным в убийстве двух мужчин признан 17-летний житель Иловлинского района Волгоградской области. Подросток расправился со своими знакомыми из-за бытового конфликта, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылки

Тела двух местных жителей 51-го и 62-х лет с колото-резаными ранами обнаружили 9 июля 2020 года в селе Лог. Как установил суд, подросток зашёл в гости к пенсионеру, чтобы посмотреть недавно арендованный им дом. Там же находился второй мужчина, с которым молодой человек поссорился. На тот момент 16-летний подросток табуреткой ударил «обидчика», а затем смертельно ранил его ножом в живот. Хозяина дома злоумышленник убил ножом в спину, чтобы тот не сообщил о преступлении в полицию. В момент происшествия все участники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подросток ранее был судим за кражу. Приговором суда ему назначено семь с половиной лет лишения свободы, отбывать которые он будет в воспитательной колонии.