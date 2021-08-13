Москва, 13 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Запрет на экспорт зерна из РФ мог бы стать хотя и радикальной, но полезной мерой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.

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«Минсельхозу РФ стоит задуматься о временном запрете вывоза пшеницы. Хотя бы до декабря месяца. Тогда прояснится картина по качеству и количеству зерна, выращенного в РФ. Да, это радикальная мера, и будет много недовольных внутри страны, но если на внутреннем рынке появится дефицит зерна или муки, то недовольных будет еще больше, — сказал Ермоленко. — Что касается других стран, то у них проблемы или аналогичные нашим, или даже хуже. Однако возможно, что ситуация с зерном в РФ в 2021 году будет намного лучше, чем в других странах. Главное, чтобы трейдеры не вывезли все зерно на экспорт, так как спрос на пшеницу этого года выше, чем за последние 15 лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировой спрос на пшеницу и ее цена продолжают расти.