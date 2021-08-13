Женева, Швейцария, 13 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не стали высказываться по поводу негативной оценки Пекином планов проведения второго этапа изучения происхождения коронавируса. На брифинге 13 августа официальный представитель организации Фадела Шаиб от комментариев по этому вопросу воздержалась.

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«Что касается миссии для выяснения происхождения вируса, то, полагаю, вы видели минувшей ночью длинное заявление ВОЗ, объясняющее нашу позицию», — ответила она журналистам.

При этом Шаиб добавила, что помимо сказанного в заявлении «дополнительных комментариев» у нее нет.

Напомним, вечером 12 августа женевская штаб-квартира ВОЗ распространила пресс-релиз, в котором заявила о намерении «как можно скорее» провести второй этап изысканий, направленных на определение природы происхождения вируса SARS-CoV-2.

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В свою очередь Пекин выступил против намерения Всемирной организации здравоохранения повторно рассмотреть лабораторную гипотезу возникновения коронавируса. В китайском МИД отметили, что руководство ВОЗ не вело необходимые консультации с другими государствами. Более того, эксперты уже проводили совместно с китайскими коллегами исследования, результатом которых стал отчёт, признанный международным научным сообществом.