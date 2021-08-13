Киев, 13 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Во время своего визита в США, который намечен на конец августа, президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, и с главой компании Apple Тимом Куком. Об этом 13 августа сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в комментарии изданию «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Президент Владимир Зеленский расширяет границы украинской дипломатии и межгосударственных отношений, включая также и экономическую дипломатию, научную интеграцию, существенное усиление военно-технического сотрудничества», — сказал он.

Также Подоляк указал, что все такие контакты, как он считает, преследуют одну цель — создать максимально возможно большое количество полезных для Украины связей в странах Запада.

«Очевидно, что для этого могут проводиться встречи и с лидерами технологического развития, с теми, от кого зависит экономическое и научное будущее, в том числе и с упоминаемыми Маском и Куком», — пояснил советник главы офиса украинского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США, где он проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом, станет «историей успеха».