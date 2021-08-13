Тюмень, 13 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В центре Тюмени, в водопроводном колодце на улице Советской, днём 13 августа обнаружены человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По факту страшной находки проводится процессуальная проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Отмечается, что рядом с костными останками обнаружены предметы одежды, предположительно принадлежащие лицу мужского пола.