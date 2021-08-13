В одном из колодцев Тюмени обнаружены человеческие останки
Тюмень, 13 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В центре Тюмени, в водопроводном колодце на улице Советской, днём 13 августа обнаружены человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.
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Сотрудник СКР
По факту страшной находки проводится процессуальная проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Отмечается, что рядом с костными останками обнаружены предметы одежды, предположительно принадлежащие лицу мужского пола.