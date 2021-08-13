Баку, 13 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Подделка паспортов о вакцинации наносит урон проводимым в Азербайджане мерам по борьбе пандемией. Об этом 13 августа заявил заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) по здравоохранению Рашад Махмудов агентству Report.

Минобороны России Вакцинация

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Парламентарий прокомментировал сообщения в соцсетях, что в республике можно получить фальшивые медицинские документы. Он заявил, что это нужно пресекать.

«Медработников, выдавших поддельные паспорта о вакцинации следует наказать самым суровым образом. В лучшем случае, это может быть лишение дипломов», — сказал Махмудов.

Он также назвал темпы вакцинации в Азербайджане удовлетворительными.

Стоит отметить, что согласно последним данным, в Азербайджане первую дозу прививки от COVID-19 получили почти 3,3 млн человек, обе дозы — 2,3 млн человек.