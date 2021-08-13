Бишкек, 13 августа 2021, 15:37 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров обозначил свою позицию по поступившему от руководства министерства экономики и финансов предложению о наделении участковых милиционеров полномочиями по проверке бизнеса.

И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров
И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров
Gov.kg

По словам главы государства, он выступает категорически против этой инициативы, поскольку считает, что милиционеры не должны вмешиваться в деятельность предпринимателей.

«Участковые обязаны заниматься своими прямыми обязанностями — охранять общественный порядок и проводить профилактику преступлений на вверенных им участках», — подчеркнул он.

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